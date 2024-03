Home

Ambiente

6 Marzo 2024

La scoperta di alcuni frequentatori del parco pubblico ad Ardenza nelle vicinanze di una scuola. Pronto intervento degli Ispettori Ambientali di AAMPS/RetiAmbiente

Livorno 6 marzo 2024 – Lastre di eternit spezzate e infilate nel cestino del parco pubblico

Che i cestini getta-carte talvolta vengano impropriamente utilizzati per il conferimento forzato di sacchi contenenti rifiuti è noto. Non lo era, ad oggi, che qualche sconsiderato se ne servisse addirittura per introdurci lastre spezzate di eternit.

È accaduto questo pomeriggio nel quartiere Ardenza, precisamente nel parco pubblico compreso tra Via Ricci e Via delle Cave in prossimità del circolo didattico “Carducci”. Alcuni cittadini se ne sono accorti avvicinandosi al contenitore per disfarsi delle deiezioni canine ma hanno colto che fuoriusciva materiale non conforme. Hanno pertanto chiesto l’intervento degli Ispettori Ambientali di AAMPS/RetiAmbiente che prontamente hanno dapprima avviato le indagini per scoprire l’autore della pericolosa azione (sembra che alcune abitazioni della zona siano state interessate da lavori edili), eppoi hanno provveduto a sigillare il cestino delimitandolo con un nastro per evitare che possa essere avvicinato.

Domani è prevista la rimozione dell’eternit a cura di una ditta specializzata. Il cestino verrà sostituito, igienizzato con prodotti specifici e reso nuovamente fruibile.

Il fatto è stato segnalato anche al comando della Polizia Municipale.

Per le segnalazioni a contrasto del degrado urbano: segnalali@comune.livorno.it

Per le segnalazioni sugli abbandoni dei rifiuti: info@aamps.livorno.it; numero verde 800-031.266, pagina facebook “Aamps Livorno”.

