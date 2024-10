Home

16 Ottobre 2024

Livorno 16 ottobre 2024 – L’astrofilo livornese Milianti cattura la bellezza della cometa C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS)

Il cielo di ottobre 2024 offre uno spettacolo straordinario grazie alla cometa C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS), che sta attraversando il suo momento di massima visibilità. Il 15 ottobre, l’astrofilo livornese e socio dell’Associazione Livornese di Scienze Astronomiche (ALSA) ha immortalato immagini mozzafiato della cometa, rivelando la sua spettacolare chioma e coda luminosa, che si estendono verso il cielo occidentale.

Le origini della cometa C/2023 A3

Scoperta nel gennaio 2023, la cometa C/2023 A3 porta il nome dei due osservatori che hanno contribuito alla sua individuazione: Tsuchinshan e il sistema di telescopi ATLAS. La cometa proviene dalla Nube di Oort, una vasta regione ai confini del nostro sistema solare che ospita miliardi di comete. Dopo un viaggio di millenni, si sta ora avvicinando alla Terra, offrendoci uno spettacolo celeste raro. Il suo massimo avvicinamento alla Terra è avvenuto il 12 ottobre 2024, quando si trovava a circa 70 milioni di chilometri di distanza, con una magnitudine apparente di circa +0,1.

Come e quando osservare la cometa

Per chi volesse ammirare la cometa, le condizioni di visibilità sono ottimali soprattutto tra il 14 e il 20 ottobre. La cometa è visibile dopo il tramonto, nella costellazione di Serpens Caput, verso il cielo occidentale. Il momento migliore per osservarla è intorno alle 19:30, quando la cometa si troverà a un’altezza compresa tra i 10° e i 26° sull’orizzonte. Utilizzare un binocolo o un piccolo telescopio è consigliato, ma in serate particolarmente limpide potrebbe essere visibile anche a occhio nudo.

Il 16 ottobre, ad esempio, la cometa raggiungerà un’altezza di quasi 17°, offrendo una vista spettacolare. Man mano che ci avviciniamo al 20 ottobre, la cometa continuerà a salire nel cielo, aumentando le possibilità di osservarla più a lungo, prima che perda luminosità a partire dalla fine del mese.

Non lasciarti sfuggire l’opportunità di ammirare uno dei fenomeni celesti più affascinanti dell’anno, che, grazie alle immagini scattate dall’astrofilo livornese, possiamo già apprezzare in tutta la sua maestosità.

