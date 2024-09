Home

4 Settembre 2024

Livorno 4 settembre 2024 – L’Atletica Libertas conquista le finali under 23

Nuova grande impresa per l’Atletica Libertas Unicusano Livorno che conquista anche la finale scudetto under 23 con la squadra femminile e maschile.

Un risultato eccellente che dimostra tutta la bontà della compagine amaranto che si troverà nell’arco di due settimane a gareggiare a Rieti per lo scudetto under 23 e a Modena per il settore assoluto sia in campo femminile che maschile, un traguardo raggiunto solo da altre due Società italiane, l’Atletica Vicentina e l’Atletica Studentesca Andrea Milardi di Rieti.

Continua così la scoppiettante estate amaranto che ha visto prima Pettorossi e Accame partecipare ai Campionati Europei di Roma, poi Accame, Pettorossi e Diaz alle Olimpiadi di Parigi con la fantastica medaglia olimpica di Andy, quindi Paggini ai Campionati Mondiali under 20 di Lima ed ora queste quattro squadre nelle finali scudetto.