Sport

8 Gennaio 2025

Livorno, 8 gennaio 2024 L’atletica Libertas cresce, arrivano due triplisti e un mezzofondista

Ancora nuovi ingressi in casa amaranto, stavolta con i due triplisti Jasmine Al Omari, Leandro Andrea D’amore e il mezzofondista Riccardo De Cesare

Jasmine Al Omari :

è una triplista di grande esperienza, fiorentina proviene dalla Firenze Marathon. vanta un primato di 13,19 indoor e di 13,15 outdoor, ma anche un gran 6,09 nel lungo. Azzurra agli Europei U23 di Bydgoszcz nel 2017.

Jasmine vanta numerose medaglie a livello giovanile e assoluto ai Campionati italiani tra cui due bronzi assoluti indoor, due argenti, due bronzi giovanili nel triplo, mentre nel lungo un titolo italiano juniores, tre argenti giovanili oltre che numerosissime finali nazionali in tutte le categorie, allenato da Leandro Mangani è una atleta che potrà mostrare tutto il suo valore fin dai prossimi campionati italiani indoor.

Leandro D’ Amore:

è un giovane triplista appena passato nella categoria promesse. Il suo primato personale è di 15,20 al coperto e di 15,51all’aperto siglato in occasione dei Campionati europei U20 di Gerusalemme, misura che gli ha permesso di accedere alla finale europea dove si è piazzato al 10° posto.

Buone misure anche nel salto in lungo dove è atterrato a 6,86m nella passata stagione. Proviene dalla Fiamme Gialle Simoni ed è allenato da Mauro Quattrociocchi a Castelporziano dove insieme a Andy Diaz formerà un’accoppiata amaranto di grande valore.

Riccardo De Cesare:

è uno specialista degli 800 dove vanta un primato di 1’50″99 che preferisce frequentare all’aperto, ma anche un buon 49″32 nei 400 siglati nel 2023. Ha preso parte ad alcune finali ai campionati italiani giovanili.

Una stagione non facile per lui quella appena trascorsa causa infortuni che gli ha impedito di proseguire nei suoi progressi cronometrici ma su cui la società amaranto crede molto nelle sue qualità e sulla sua crescita. Allenato da Carlo Facheris proviene dalla San Rocchino, società per molti anni leader nel mezzofondo italiano.

In foto Riccardo De Cesare

