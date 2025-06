Home

Sport

L’Atletica Libertas Livorno pronta per la finale scudetto di Brescia

Sport

12 Giugno 2025

L’Atletica Libertas Livorno pronta per la finale scudetto di Brescia

L’Atletica Libertas Livorno pronta per la finale scudetto di Brescia

Livorno 12 giugno 2025 L’Atletica Libertas Livorno pronta per la finale scudetto di Brescia

Dopo l’ottimo risultato nella finale scudetto under 23 ecco che si riparte immediatamente con la finale scudetto assoluto che si svolgerà a Brescia. Anche per questa finale sarà presente sia la formazione femminile che maschile.

Un finale molto combattuta sia per il titolo ma anche per conquistare un posto per la finale 2026 con tutte le Società che si schiereranno con i loro migliori atleti.

Assenti per il sodalizio livornese l’azzurra Arianna De Masi e il campione del mondo Andy Diaz a seguito di alcuni problemi fisici.

La società di atletica chiererà in campo i suoi atleti migliori, nel femminile:

nei 100 Michela Barotti, sui 200 e 400 l’ azzurra Ilaria Accame fresca di arruolamento in Aeronautica. Negli 800 metri Francesca Bianchi, nei 1500 la giovane Margherita Voliani, nei 500 la keniota Abigael Chelangat, nei 3000 siepi Alessandra Succetti, nei 100 ostacoli Elisa Fossatelli, nei 400 ostacoli il “prestito” Ludovica Cavo, fresca di primato personale e tra le migliori interpreti della specialità, nel salto in alto Martina Leorato, nell’asta Francesca Dussin, nel lungo Marta Giaele Giovannini.

Nel triplo in campo Al Omari Jasmine, nel lancio del peso e giavellotto la multiplista Sara Chiaratti, nel disco e martello la capitana Fabiola Caruso, nella marcia l’azzurra Sofia Fiorini, comporranno la staffetta 4 x 100 oltre a Giovannini, Barotti e Fossatelli già impegnate nelle gare individuali Gaia Batti, nella 4 x 400 oltre ad Accame, Bianchi e Cavo ecco Greta Giusti.

Gli atleti maschili in campo:

l’azzurro Diego Pettorossi correrà i 100 e 200, nei 400 Mirco Fragola, negli 800 Riccardo De Cesare, nei 1500 il tunisino Riadh Chninni, nei 5000 Francesco Alliegro, grande protagonista di questo inizio di stagione

Nei 110 ostacoli ecco Hassane Fofana, il “prestito” dalle Fiamme Oro; atleta azzurro storia degli ostacoli italiani, nei 400 ostacoli riveste la maglia amaranto l’aviere Mattia Contini

Nei 3000 siepi ecco il burundese Jean Marie Niyomukiza, nel salto in lungo Reda Chahboun, ai vertici italiani, nel triplo Leandro D’Amore

Nel salto in alto Asadh Mohammadu, l’atleta srilankese con doppio passaporto, nell’asta l’ex fiamme Oro Lorenzo Candiotto; nel peso il giovanissimo promettente Tommaso Russo, nel disco l’azzurro Stefano Marmonti; nella specialità del giovellotto Giancarlo Perrella, nel martello il “prestito” Filippo Maria Iacocca atleta che proprio lo scorso week end ha stabilito il suo primato con 68,26

Per la marcia riveste anch’esso la canotta amaranto il finanziere e capitato della squadra Gianluca Picchiottino.

Formeranno la 4 x100 oltre a Pettorossi, Samuele Baldi, valente saltatore in lungo, Davide Felicetti e Romeo Monaci, che recentemente si è messo in gran mostara con il suo 10”43 sui 10°, nella 4 x 400 oltre a Fragola e De Cesare ecco Andrea Vanchetti valido 400 ad ostacoli e Cosimo Paggini, atleta che sta scalando i vertici nazionali, una staffetta da sogno, primatisti stagionali nella loro categoria, a pochi centesimi da quelle assolute e freschi del primato toscano promesse.

L’Atletica Libertas Livorno pronta per la finale scudetto di Brescia