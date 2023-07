Home

Sport

L’Atletica Libertas Runners sale al 2° posto nel campionato di marcia

Sport

31 Luglio 2023

L’Atletica Libertas Runners sale al 2° posto nel campionato di marcia

Livorno 31 luglio 2023 – L’Atletica Libertas Runners sale al 2° posto nel campionato di marcia

Ancora successi per l’Atletica Libertas Runners Livorno

Vittoria nella quarta prova del Campionato di Società assoluto di marcia svoltasi a Molfetta per i colori amaranto grazie alla coppia Gianluca Picchiottino e Davide Finocchietti

La coppia giungendo al quarto e quinti posto individuale hanno portato punti importanti per la classifica che; ora vede la Società amaranto al secondo posto e in lotta per il titolo italiano nell’ultima prova che si disputera a ottobre ad Alessandra.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin