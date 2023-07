Home

6 Luglio 2023

Laura Boldrini all’inaugurazione della mostra “Il porto delle donne”

Livorno 6 luglio 2023 – Laura Boldrini all’inaugurazione della mostra “Il porto delle donne”

La mostra fotografica dedicata al progetto “Il Porto delle donne. Le donne nel settore portuale e marittimo, perché no?” sarà ospitata fino ad ottobre nella Sala Convegni del Palazzo della Compagnia Portuali di Livorno, in via S. Giovanni 13.

All’inaugurazione, in programma per venerdì 7 luglio alle ore 12, sarà presente l’on. Laura Boldrini, presidente del Comitato Permanente della Camera per i Diritti Umani nel Mondo.

Parteciperanno anche, tra gli altri, l’assessore al porto Barbara Bonciani, il presidente della Compagnia Portuali di Livorno Enzo Raugei, alcune lavoratrici del settore portuale e marittimo.

Il progetto “Il Porto delle Donne” è stato ideato e promosso dall’Assessorato al porto del Comune di Livorno in collaborazione con l’Università di Pisa; l’Associazione scientifica internazionale per la collaborazione fra porti e città RETE; il Cnr Iriss di Napoli, con la partecipazione della Compagnia Portuali Livorno, di Uniport, Alp, Tdt, Lorenzini & C.

Le foto, scattate da Elena Cappanera, ritraggono le lavoratrici portuali in banchina e le marittime a bordo nave.

Le immagini sono accompagnate da pannelli con frasi estrapolate dalle interviste realizzate alle lavoratrici nell’ambito del progetto.

“Voglio ringraziare il presidente Raugei – dichiara l’assessora Bonciani – per la disponibilità con cui la Compagnia ha sostenuto il progetto e per aver messo il Palazzo dei Portuali a disposizione di questa mostra, che ci onora anche della presenza della presidente Boldrini. Ci auguriamo che questa iniziativa possa contribuire a far conoscere e a valorizzare sempre più il lavoro femminile in ambito portuale e marittimo, avvicinando le giovani donne a queste professioni”.

