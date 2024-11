Home

20 Novembre 2024

Laura Pausini World tour winter 2024, rinviata la data del concerto di Livorno

Gli organizzatori del Laura Pausini World tour winter 2024 informano che, a causa di un forte stato influenzale dell’artista, il concerto di Laura Pausini inizialmente previsto per il 21 novembre a Livorno (Modigliani Forum) è posticipato al 23 dicembre.

I biglietti precedentemente acquistati restano validi per a nuova data.

In alternativa, per chi volesse chiedere il rimborso del biglietto per il live di Livorno potrà farlo entro e non oltre il 27 novembre 2024.

