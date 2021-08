Home

Lauree triennali in CNA, al via tre nuovi corsi

28 Agosto 2021

Tre nuovi corsi di laurea triennali per i quali è possibile iscriversi e sostenere gli esami a Livorno, grazie alla convenzione fra CNA e Unipegaso-Unimercatorum.

Aperto il nuovo anno accademico anche per tutti gli altri corsi.

Livorno 28 agosto 2021

Statistica e big data, Ingegneria delle infrastrutture per una mobilità sostenibile e Filosofia ed etica: sono i tre nuovi corsi di laurea triennali per i quali è possibile iscriversi e sostenere gli esami a Livorno, con il nuovo anno accademico delle università telematiche Pegaso e Mercatorum, grazie alla convenzione in essere con CNA. Presso gli uffici dell’associazione di via M.L. King 13, nel rispetto delle norme covid si può avere un colloquio orientativo in presenza su appuntamento, telefonicamente, o in videochiamata. Per informazioni 3888250609, infosedelivorno@unipegaso.it

Le lezioni sono tutte online e si possono seguire a qualsiasi ora, in qualsiasi luogo ci sia connessione e da qualsiasi device (pc, smartphone, tablet). Nessun libro da acquistare e niente spese di trasferta per seguire le lezioni. Gli esami, al momento, possono essere sostenuti scritti online. Non ci sono corsi a numero chiuso.

I tre nuovi corsi vanno ad arricchire una offerta formativa già molto ampia, i cui titoli sono riconosciuti dal MIUR ed hanno la stessa validità legale di quelli delle università statali. Pegaso ha già attivi i corsi di laurea triennali in: Scienza dell’educazione e della formazione, Ingegneria civile (statutario ed ingegneria ambientale), Economia aziendale, Scienze turistiche (statutario e turismo sostenibile), Scienze motorie (statutario e bio sanitario), Lettere, Sapere Umanistico e Formazione. Queste le magistrali attivate: Scienze pedagogiche; Management dello sport e delle attività motorie; Scienze economiche; Ingegneria della sicurezza, Linguistica moderna. In più la laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza.

Per l’Università Telematica Mercatorum delle Camere di Commercio sono attivati i seguenti corsi di laurea triennali, aperti a tutti: Ingegneria informatica, Ingegneria gestionale, Gestione d’impresa, Lingue e mercati, Scienze del turismo, Scienze e tecniche psicologiche, Scienze giuridiche, Design del prodotto e della moda, Gastronomia ospitalità e territori; Comunicazione e Multimedialità; Scienze Politiche e Relazioni Internazionali; Sociologia e Innovazione. Per le magistrali Management, Psicologia del lavoro e delle organizzazioni; Relazioni Internazionali per lo Sviluppo Economico; Ingegneria Gestionale.

Come previsto dal regolamento che disciplina le convenzioni con l’Ateneo, coloro i quali si iscriveranno per il tramite di CNA gioveranno di uno sconto sulla retta universitaria (detraibile dalle tasse e rateizzabile) che va dal 33 al 50%.

