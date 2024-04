L’Autogiro d’Italia tocca Livorno, le mappe dei percorsi

L’arrivo è previsto a Piazza della Repubblica ed al nostro arrivo pernotteremo presso il Grand Hotel Palazzo di Livorno

Dal mare di Livorno alla corsaiola Maranello attraverso gli Appennini. Una tappa caratterizzata inizialmente dalla scorrevole strada che porta a Firenze per poi inoltrarsi fra i tornanti del Passo della Futa, il notissimo valico dell’appenino Tosco Emiliano a quasi 1000 metri di altitudine che percorreremo fino a Loiano. Da li dritti a Maranello, città legata indissolubilmente alla storia delle corse automobilistiche in Italia e non solo. Arriveremo al Museo Ferrari, che non ha certo bisogno di essere presentato, per visitare una delle collezioni racing più note al mondo.