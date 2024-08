Lavoratore in nero e senza permesso di soggiorno, sospesa attività a impresa edile

Home

2 Agosto 2024

Collesalvetti (Livorno) 2 agosto 2024 –

Prosegue in tutta la provincia di Livorno la campagna di controlli straordinari ai cantieri dell’Arma dei Carabinieri per contrastare il lavoro sommerso e garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro.

I controlli effettuati ad alcune imprese commerciali da parte dei Carabinieri della Stazione di Collesalvetti unitamente ai colleghi del NIL – Nucleo Ispettorato del Lavoro di Livorno hanno portato i militari a denunciare all’AG labronica il titolare ed un lavoratore dipendente di un’impresa commerciale di origini albanesi ritenuti responsabili a vario titolo di alcune gravi violazioni della normativa di settore tali da indurre gli operanti a sospenderne l’attività imprenditoriale fino a quando le criticità non saranno sanate. In particolare, all’atto dell’accesso, i carabinieri hanno riscontrato varie violazioni della sicurezza sui luoghi del lavoro, tra cui l’omessa redazione del documento di valutazione dei rischi e la presenza di un lavoratore in nero.

Detto lavoratore inoltre è risultato irregolare sul territorio nazionale poiché privo di permesso di soggiorno e pertanto è stato denunciato in stato di libertà per aver violato la normativa sugli stranieri.

Al termine delle attività i carabinieri hanno elevato alla ditta ammende per quasi 2.300 euro e sanzioni amministrative per complessivi 7.200 euro circa.