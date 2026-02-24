Home

Lavoratore morto nel porto di Livorno, Diop: “Dramma che colpisce la città e la Toscana tutta”

24 Febbraio 2026

Livorno 24 febbraio 2026

“Ho appreso con grande tristezza e dolore la notizia della tragedia avvenuta oggi all’ingresso del porto di Livorno, dove un uomo – un giovane di circa trent’anni che svolgeva il proprio lavoro a bordo di una pilotina – ha perso la vita in seguito allo scontro con uno yacht e al conseguente ribaltamento dell’imbarcazione”. Lo dichiara la vicepresidente Mia Diop.

“È un dramma che colpisce l’intera comunità portuale di Livorno e la Toscana tutta”, sottolinea Diop, esprimendo le più sentite condoglianze alla famiglia e ai cari della vittima.

“Seguiamo con attenzione – prosegue la vicepresidente – il lavoro della Capitaneria di porto e di tutte le autorità competenti impegnate a ricostruire la dinamica di questo terribile incidente. È fondamentale fare piena chiarezza su quanto accaduto, per capire le cause e affinché simili tragedie non si ripetano”.

“Il porto di Livorno – conclude Diop – è un’infrastruttura strategica per la nostra regione e i lavoratori che ogni giorno vi operano meritano le massime garanzie di sicurezza. L’impegno e la loro dedizione non possono essere né trascurati né tantomeno dimenticati”.