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Lavoratore sanzionato per le pause da caldo torrido: Scatta lo sciopero

Cronaca

28 Luglio 2026

Lavoratore sanzionato per le pause da caldo torrido: Scatta lo sciopero

Livorno 28 luglio 2026 Lavoratore sanzionato per le pause da caldo torrido: Scatta lo sciopero

La Cgil Livorno ha diffuso alla stampa il seguente comunicato della Rus Pierburg Livorno nel quale vengono spiegate le ragioni dello sciopero di un’ora a fine turno previsto per domani

“Un’ora di sciopero alla fine di ogni turno di lavoro per mercoledì 29 luglio, per protestare contro l’ennesimo provvedimento disciplinare ritenuto ingiusto e sproporzionato.

È la decisione assunta dalla Rsu della Pierburg di Livorno a tutela di un lavoratore dello stabilimento, colpito da una sanzione aziendale – una multa pari a due ore di retribuzione – per aver effettuato delle pause considerate “eccessive” durante una giornata caratterizzata da temperature estremamente elevate all’interno dell’officina.

Il caso ha subito riacceso il dibattito sulla sicurezza e la tutela della salute nei luoghi di lavoro durante le stagioni più calde. Il dipendente sanzionato vanta un lungo percorso lavorativo ed è del tutto privo di precedenti disciplinari.

Da anni, nelle giornate di caldo intenso, è prassi consolidata che i lavoratori possano effettuare brevi pause aggiuntive per tutelare la propria salute. Si tratta di una modalità operativa sempre conosciuta e condivisa dai responsabili aziendali e dall’Ufficio del Personale, anche attraverso indicazioni verbali e comunicazioni interne.

Per la rappresentanza sindacale unitaria, la scelta dell’azienda rappresenta un segnale allarmante: riteniamo inaccettabile che, anziché valorizzare il buon senso e la tutela della salute, si scelga ancora una volta la strada della sanzione disciplinare.

Da tempo segnaliamo un “cattivo utilizzo” dello strumento disciplinare che sta alimentando tensioni e malcontento all’interno dell’officina. Nonostante le criticità evidenziate più volte al tavolo di confronto, la Rsu lamenta l’assenza di interventi efficaci da parte della direzione aziendale.

Da qui la scelta di incrociare le braccia: l’invito ad aderire allo sciopero è stato esteso a tutte le lavoratrici e i lavoratori dello stabilimento, con l’obiettivo di dare una risposta compatta. La tutela di un singolo lavoratore, rappresenta la tutela dei diritti di tutti”.

RSU PIERBURG LIVORNO