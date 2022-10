Home

Collesalvetti

21 Ottobre 2022

Lavoratori Bcube in sciopero: “Certezze per il nostro futuro” (Foto)

Guasticce (Collesalvetti, Livorno) 21 ottobre 2022

Le immagini dello sciopero dei lavoratori Bcube S.p.A

Dalle ore 07. 00 di questa mattina a Guasticce, davanti alla sede della Bcube, i lavoratori hanno scioperato

La Baker Hughes (Nuovo Pignone) ha appaltato ad un soggetto terzo il settore della logistica in tutto il paese. Per quanto riguarda Il sito di Livorno non è indicato nella lista degli stabilimenti in cui verrà “salvaguardata la continuità occupazionale”. Si parla genericamente di un nuovo polo logistico in area non meglio specificata che dovrebbe riassorbire il personale presente.

Con lo sciopero di questa mattina i lavoratori chiedono certezze per il loro futuro. Inoltre da tre mesi gli ex lavoratori Ctl in appalto non hanno ancora riscosso il Tfr e la prossima settimana scadranno alcuni contratti a termine

