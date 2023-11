Home

16 Novembre 2023

Lavoratori dei trasporti, Venerdì corteo dall’Andana degli Anelli alla Prefettura

Livorno, 16 novembre 2023

Venerdì 17 novembre, in occasione dello sciopero dei trasporti indetto a livello nazionale da Filt-Cgil e Uiltrasporti, i lavoratori del settore effettueranno un corteo per le strade di Livorno.

Il concentramento dei lavoratori è previsto per le ore 8 davanti all’Andana degli Anelli. Una volta partito, il corteo si snoderà lungo piazza Italo Piccini per arrivare in via San Giovanni e concludersi intorno alle ore 11 in piazza Unità d’Italia davanti alla sede della Prefettura.

Sciopereremo per contrastare la Legge di bilancio e per chiedere risorse per i contratti nazionali del settore, l’aumento dei salari, la sicurezza sul lavoro e adeguati investimenti sulle infrastrutture. Sciopereremo per farci rispettare come persone e non essere considerati solo come ingranaggi della produzione. Questo governo snobba totalmente il mondo del lavoro: giusto perciò scendere in strada e far sentire la nostra voce. Pretendiamo dignità e rispetto: se non ci saranno concessi ce li prenderemo con la lotta.

Giuseppe Gucciardo (Filt-Cgil)

Gianluca Vianello (Uiltrasporti-Uil)

