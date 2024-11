Home

16 Novembre 2024

Livorno 16 novembre 2025 Lavoratori Il Tirreno, il PD Livorno esprime vicinanza e solidarietà

“Come segreteria dell’Unione Comunale di Livorno stiamo monitorando l’evolversi della vicenda dei poligrafici de Il Tirreno. Da giorni si è aperto un tavolo di confronto tra le organizzazioni sindacali e la proprietà, ci auguriamo che questo momento possa portare a delle soluzioni condivise per supportare l’occupazione sul territorio.

Costringere 35 famiglie a trasferirsi in Sardegna per mantenere il posto di lavoro non è accettabile, in virtù di soluzioni sicuramente percorribili quali telelavoro e smart working.

Condividiamo e sosteniamo l’impegno dell’amministrazione e del Consiglio Comunale, volto a garantire un confronto costruttivo tra lavoratori, sindacato e parte datoriale.

Il Sindaco del Comune di Livorno, Luca Salvetti, e l’Assessore con delega, Federico Mirabelli, hanno incontrato le lavoratrici e i lavoratori per supportare le loro istanze e continuare a sostenerli. È già stata interessata la Presidenza della Regione Toscana ed attivata l’unità di crisi regionale per garantire massima attenzione e supporto in questa fase. La vicenda è attenzionata anche a livello nazionale dal nostro parlamentare Marco Simiani.

La libera stampa è un elemento essenziale per un Paese democratico; al netto di questo sarebbe preoccupante se le legittime istanze dei lavoratori non venissero accolte dalla proprietà.

Rimaniamo al fianco dei lavoratori e ribadiamo il nostro impegno affinché vengano tutelati i diritti e il futuro occupazionale di tutti e tutte”.



Il segretario UC Livorno, Alberto Brilli

