Lavoratori in appalto Eni protestano sotto Confindustria (Foto e Video)

26 Giugno 2024

Livorno 26 giugno 2024 – Lavoratori in appalto Eni protestano sotto Confindustria (Foto e Video)

Questa mattina una rappresentanza di lavoratori in appalto sono partiti con i pullman dalla raffineria Eni ed hanno percorso le vie principali del centro cittadino per raggiungere la sede di Confindustria in via Roma

I lavoratori lamentano il mancato pagamento di una parte del loro stipendio, e per il sindacato è inaccettabile lasciare senza copertura economica i lavoratori e le loro famiglie. Il sindacato ha deciso di fare questa manifestazione per portare la questione ad un livello superiore con un incontro in Confindustria

Le parole di Luca Tamberi delegato Fiom

Lavoratori davanti a Confindustria

Le foto della manifestazione