31 Marzo 2025

Rosignano Marittimo (Livorno) 31 marzo 2025 Lavoratori in nero a Rosignano, sanzionata attività

Prosegue in tutta la provincia di Livorno la campagna di controlli straordinari dell’Arma dei Carabinieri per contrastare il lavoro sommerso e garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro.

I controlli effettuati ad alcune imprese commerciali da parte dei Carabinieri del NIL – Nucleo Ispettorato del Lavoro di Livorno, in collaborazione con i colleghi della Stazione di Rosignano Solvay, hanno portato i militari a sanzionare il titolare di un esercizio di ristorazione operativo in quel comune, un 36enne di origini asiatiche, poiché ritenuto responsabile di una grave violazione della normativa di settore, tale da indurre gli operanti a sospenderne l’attività imprenditoriale fino a quando le criticità non saranno sanate. In particolare, all’atto dell’accesso, i carabinieri hanno riscontrato che l’unico lavoratore presente era privo del contratto di lavoro, risultando di fatto “in nero”.

I carabinieri hanno quindi proceduto ad infornare le autorità competenti ed hanno elevato una maxisanzione per un importo di 6.400 euro. I controlli proseguiranno.