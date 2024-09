Lavoratori in sciopero Al Faldo contro 5 licenziamenti, USB: “il lavoro sembra non mancare, licenziamenti inspiegabili”

Home

30 Settembre 2024

A Collesalvetti, presso il piazzale logistico “Il Faldo”, “la tensione è alta”: sono stati annunciati cinque licenziamenti. L’annuncio ha scatenando una reazione immediata da parte dei lavoratori. Questa mattina, infatti, si è svolto uno sciopero, organizzato dall’Unione Sindacale di Base (USB) di Livorno, per opporsi a queste drastiche misure che mettono a rischio il futuro di molte famiglie. “Nonostante il lavoro sembri non mancare nel piazzale, i dipendenti sono costretti a lottare per la sicurezza del loro impiego”.

L’USB ha espresso forte preoccupazione per questa situazione, sottolineando che, “in un contesto dove il carico di lavoro è elevato, i licenziamenti appaiono inspiegabili e inaccettabili. I lavoratori chiedono risposte concrete e soluzioni che evitino la perdita di posti di lavoro in un periodo già economicamente difficile per molti”.

