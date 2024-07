Home

Lavoratori indotto Eni, Braccini (Fiom-Cgil): "In lotta senza esitazione a oltranza"

10 Luglio 2024

Livorno 10 luglio 2024 – Lavoratori indotto Eni, Braccini (Fiom-Cgil): “In lotta senza esitazione a oltranza”

Prosegue il presidio con assemblea permanente 24 ore su 24 dei lavoratori SMS Operations Italia davanti all’ingresso della raffineria Eni. Massimo Braccini (segretario generale Fiom-Cgil Livorno e Grosseto):

“L’azienda occupa complessivamente 42 dipendenti, 18 dei quali operano in appalto all’interno della raffineria e devono ancora riscuotere due mesi di stipendi.

Attendiamo risposte concrete e risolutive da parte di SMS, non è assolutamente tollerabile che ai lavoratori non siano stati pagati gli stipendi. L’azienda SMS sembra che lamenti mancati pagamenti da parte di aziende committenti, ma in questi casi bisogna che si faccia subito chiarezza e si riconosca la responsabilità in solido delle imprese per le quali SMS ha svolto lavorazioni in appalto e vengano direttamente retribuiti i lavoratori.

Nel meccanismo delle lavorazioni tra committente, appalto e subappalto, vi è una responsabilità solidale e se il datore di lavoro (appaltatore o subappaltatore) non paga, dovrà farlo chi, di fatto, si avvantaggia della prestazione dei lavoratori impiegati nell’appalto, quindi il committente.

Per la prossima settimana dovrebbe esserci un incontro con l’azienda SMS e le imprese committenti presso la sede dell’ ispettorato del lavoro di Livorno, così come richiesto dalla Fiom-Cgil.

Il dramma dei mancati stipendi è il segno di quanto sia svilito il lavoro e di una profonda ingiustizia sociale.

La lotta dei lavoratori SMS e di tutte le ditte in appalto che operano all’interno di ENI, segna un alto esempio di coesione e moralità.

Come Fiom-Cgil proseguiremo a batterci a fianco dei lavoratori fino in fondo, e percorreremo ogni strada volta a costruire una soluzione positiva della vertenza. Se necessario allargheremo il livello del conflitto, valutando anche forme di sostegno economiche ai lavoratori attraverso una possibile cassa di resistenza”.