Lavoratori Moby in sciopero, USB: pronti ad un secondo sciopero se non verrà riaperta la trattativa

Cronaca

6 Settembre 2025

Lavoratori Moby in sciopero, USB: pronti ad un secondo sciopero se non verrà riaperta la trattativa

Livorno 6 settembre 2025 Lavoratori Moby in sciopero, USB: pronti ad un secondo sciopero se non verrà riaperta la trattativa

Per la giornata di oggi, 6 settembre, è stato proclamato un primo sciopero nella sede Moby Spa di Livorno, biglietteria e piazzale. Dalle ore 6 presidio in contemporanea davanti al varco Donegani.

Si era purtroppo chiuso, con un nulla di fatto, il tentativo di conciliazione in sede Prefettizia tra i rappresentanti sindacali dei lavoratori Moby Spa di Livorno e la dirigenza della società armatoriale

Lo stato di agitazione sindacale dei lavoratori della biglietteria e dei piazzali andava avanti ormai da mesi, le parti erano ad un passo da un accordo che avrebbe chiuso definitivamente la vertenza, Poi – ricorda Usb – “senza alcuna spiegazione, la dirigenza Moby ha interrotto le trattative a poche ore dalla firma costringendo il sindacato a richiedere il tentativo di conciliazione in sede Prefettizia.

Nonostante l’impegno di tutti i soggetti a partire dallo stesso Prefetto, anche in questo caso la dirigenza Moby ha proposto un’offerta ridicola”.

Parliamo di una società che, a detta della Procura Genovese, non aveva problemi a regalare centinaia di biglietti gratis a funzionari pubblici in cambio di (questa è l’ipotesi degli inquirenti) favori per le certificazioni sulle emissioni, ma che non riesce a trovare un accordo per i lavoratori.

Dopo lo sciopero proclamato oggi USB comunica che se nei prossimi giorni la trattativa non verrà riaperta, sarà costretta a proclamare un secondo sciopero