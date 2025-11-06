Home

Lavoratori Pierburg, oggi 1 ora di sciopero a fine turno

6 Novembre 2025

Livorno 6 novembre 2025

A seguito della recente lettera del CEO di Rheinmetall Armin Papperger inviata ai lavoratori celebra esclusivamente il settore difesa e gli investimenti in armamenti e sistemi militari, mentre ignora completamente i lavoratori dei settori civili/automotive, tra cui lo stabilimento di Livorno con 245 dipendenti oggi in vendita; la RSU Pierburg ritiene questa comunicazione “inopportuna e parziale perché dà risalto ai profitti finanziari e militari, ma non riconosce il contributo e la sicurezza occupazionale dei lavoratori civili, che fino ad oggi hanno garantito profittabilità all’azienda”

Per questo proclamano per per oggi, giovedì 6 novembre 1 ora di sciopero ad ogni fine turno di lavoro.