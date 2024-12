Home

Lavoratori raffineria Eni, domani due ore di sciopero: “Addolorati per la tragedia di Calenzano”

10 Dicembre 2024

Mercoledì 11 dicembre i lavoratori della raffineria Eni di Stagno effettueranno due ore di sciopero in segno di lutto per quanto avvenuto a Calenzano. La decisione è sostenuta con forza e convinzione da Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil.

Lo sciopero sarà effettuato alla fine del turno di lavoro. Come rsu desideriamo esprimere il dolore per la tragedia, il cordoglio per le vittime e la vicinanza ai feriti e ai familiari.

Esprimiamo inoltre gratitudine nei confronti dei soccorritori, oltre a tanta rabbia per quello che è successo. Perchè non è più accettabile perdere la vita sul posto di lavoro.