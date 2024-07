Home

Cronaca

Lavoratori SMS, Mirabelli: “Buone notizie dalla raffineria Eni: individuato un nuovo appaltatore”

Cronaca

11 Luglio 2024

Lavoratori SMS, Mirabelli: “Buone notizie dalla raffineria Eni: individuato un nuovo appaltatore”

Livorno, 11 luglio 2024 – Lavoratori SMS, Mirabelli: “Buone notizie dalla raffineria Eni: individuato un nuovo appaltatore”

In apertura della seduta odierna del Consiglio Comunale l’assessore al Lavoro Federico Mirabelli ha fatto una comunicazione sulla situazione dei lavoratori della SMS Operation, indotto Eni, che da lunedì 8 luglio sono in sciopero e assemblea permanente chiedendo che siano loro riconosciuti ed erogati gli stipendi di maggio e giugno.

Questo il testo integrale della comunicazione:

“Fin da subito, questa Amministrazione, con il Sindaco e il sottoscritto, attraverso una presenza al presidio sia la mattina che il pomeriggio di lunedì, ha espresso la propria solidarietà e la vicinanza della città.

SMS è un’azienda del settore della manutenzione meccanica, con sede a Rosignano, conta circa 42 dipendenti di cui 18 impegnati all’interno del sito Eni di Stagno.

Nella mattinata di mercoledì abbiamo ricevuto e incontrato, a Palazzo Civico, i sindacati di categoria dei metalmeccanici insieme alla RSU. Erano presenti inoltre la Sindaca di Collesalvetti (Sara Paoli) e l’assessore al lavoro del Comune di Collesalvetti (Daniele Rossi).

Nel corso della riunione le organizzazioni sindacali e la RSU ci hanno:

1. rappresentato le difficoltà finanziarie della Sms Operations che, a quanto sembra, potrebbero andare oltre il mancato pagamento delle due commesse, come emerso sulla stampa in questi giorni. Quindi potremmo essere davanti a problemi più strutturali che minano la continuità operativa;

2. confermato di aver proceduto a promuovere un esposto all’ispettorato del lavoro per chiamare a rispondere in solido le ditte committenti. Per quanto emerso si ipotizza un eventuale incontro per il prossimo lunedì all’ispettorato del lavoro con l’azienda Sms Operations e le ditte committenti;

3. chiesto alle Amministrazioni comunali di interloquire con le parti interessante ponendo essenzialmente due questioni: il recupero del salario e la continuità lavorativa con il cambio di appalto da farsi in tempi rapidissimi.

Da parte nostra ci siamo attiviti subito ricercando un confronto sia con la SMS e la committente Eni, esercitando un’ opera di persuasione finalizzata alla creazione di un clima utile a porre gli atti necessari per individuare una soluzione positiva.

Dai colloqui intercorsi con Eni è emerso quanto segue:

Lavoratori SMS, Mirabelli: “Buone notizie

La Raffineria Eni di Livorno ha un contratto con il Consorzio SIDEP, al quale Eni ha corrisposto regolarmente tutti i pagamenti dovuti. L’impresa SMS è parte del Consorzio SIDEP e non ha rapporti diretti con Eni e la raffineria.

Il vertice della raffineria Eni mi ha personalmente espresso la vicinanza ai lavoratori dell’impresa SMS, ma anche un certo turbamento in quanto non ha alcuna responsabilità in questa vicenda, perchè mentre da un lato ha pagato quanto contrattualmente dovuto, nel contempo si trova esposta a un danno reputazionale.

Dalla raffineria ho comunque anche ricevuto una buona notizia, che mi auguro possa rasserenare tutti: le procedure di gara per il rinnovo del contratto avviate da tempo da Eni si sono da poco concluse, pertanto da lunedì scorso, 8 luglio, è stato individuato il nuovo appaltatore.

L’impresa che subentrerà al Consorzio SIDEP ha già preso contatto con il Direttore del Consorzio SIDEP stesso, e nei prossimi giorni contatterà le rappresentanze sindacali per definire in tempi rapidi l’avvio delle attività previste e connesse con il cambio di appalto.

Inoltre ha confermato che la settimana prossima è previsto un incontro all’Ispettorato del Lavoro, che mi auguro possa essere utile a dipanare la situazione di stallo in cui ci si trova, soprattutto in merito ai pagamenti arretrati.

Lo stessa SMS, sempre nei contatti avuti, ha dato la massima disponibilità per favorire il cambio di appalto.

Questo per quanto concerne questa specifica situazione, che riguarda non solo, per quanto importante, l’aspetto economico, ma soprattutto la dignità dei lavoratori.

Abbiamo inoltre affrontato il tema delle prospettive dell’indotto rispetto al progetto della Bioraffineria.

Su questo lato è emersa la necessità di riprendere il percorso avviato nei mesi precedenti, che ha visto coinvolta questa Amministrazione, insieme a quella di Collesalvetti, le parti sociali e la Regione Toscana.

Dal tavolo regionale dello scorso 14 marzo era emersa la volontà di chiedere un tavolo al ministereriale coinvolgendo il Ministero dello Sviluppo Economico, del Lavoro, delle Imprese e del Made in Italy e infine il Ministero dell’Ambiente. Richiesta inviata dai sindacati di categoria dei chimici Filtcem-Cgil, Femca Cisl e Uiltec: richiesta alla quale non è però pervenuta una risposta.

Di quanto rappresentato parleremo all’incontro programmato con i vertici Eni per il prossimo martedì e annunciamo che sarà a breve convocato il tavolo Eni locale”.

Lavoratori SMS, Mirabelli: “Buone notizie dalla raffineria Eni: individuato un nuovo appaltatore”