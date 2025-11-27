Home

"Lavoratori storici licenziati in tutta Italia per "ristrutturazione aziendale", due anche a Livorno", PaP Livorno pretende il reintegro

27 Novembre 2025

Livorno 27 novembre 2025 "Lavoratori storici licenziati in tutta Italia per "ristrutturazione aziendale", due anche a Livorno", PaP Livorno pretende il reintegro

L’intervento di Potere al Popolo Livorno dopo i licenziamenti di due lavoratori PAM e la loro pretesa di reintegro:

Esprimiamo piena solidarietà e pretendiamo il reintegro immediato!

A pagare le spese della “ristrutturazione” aziendale è ancora una volta chi lavora.

Infatti, pur con un fatturato di oltre 3 miliardi di euro all’anno e negozi fruttuosi in tutta Italia, Pam ha deciso di tagliare sul personale, riducendolo da un organico di 4mila dipendenti a poco più di mille.

Al centro della protesta il cosiddetto “test del carrello”, uno strumento utilizzato dall’azienda come pretesto disciplinare e punitivo, trasformato in un meccanismo di controllo che ha già portato a licenziamenti del tutto infondati e privi di reale motivazione, spesso nei confronti di “personale anziano e ritenuto poco produttivo”.

Siamo al fianco dei lavoratori e delle lavoratrici coinvolte, vittime dei soliti giochi di profitto di chi non ha mai vissuto il lavoro come un’esigenza primaria, ma come un gioco finanziario.

Un “gioco” che però toglie opportunità a chi non ne ha altre e che ad un’età avanzata e dopo anni di lavoro fatica a reinsersi nel mondo del lavoro.

In un contesto di continua contrazione dei salari e dei diritti, di spesa per il riarmo, deindustrializzaione e licenziamenti, la vertenza delle lavoratrici e dei lavoratori PAM non è certo un’eccezione.

Anche per questo il 28 Novembre scioperiamo, perché non può esserci giustizia senza la lotta contro chi specula sulle nostre vite”

Potere al Popolo Livorno