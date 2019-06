Home

Lavoratori Usl Toscana Nord Ovest, proclamato lo stato d’agitazione

22 giugno 2019

Lavoratori Usl Toscana Nord Ovest, proclamato lo stato d’agitazione

CGIL CISL UILFPL FIALS NURSIND

RSU

Livorno – Il giorno 20 giugno 2019 la delegazione trattante di parte sindacale, composta da CGIL – CISL – UIL FPL – FIALS – NURSIND – RSU, ha incontrato la Direzione Aziendale Usl Toscana Nordovest per il confronto sul fabbisogno del personale e per affrontare nell’immediato le gravi criticità derivanti dalla carenza di personale in tutti i servizi della Usl Toscana Nordovest. Preso atto che l’azienda, nel tempo, non ha dato risposte alle problematiche sopra citate e, nell’incontro odierno, non si è resa disponibile ad un confronto risolutivo, le OO SS e la RSU dichiarano interrotto il tavolo di trattativa e proclamano l’immediato STATO di AGITAZIONE per l’intera Usl Toscana Nordovest