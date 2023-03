Home

Aree pubbliche

16 Marzo 2023

Lavori a Calignaia, Aci: “Ci vuole più organizzazione, code infinite in entrata e uscita da Livorno”

Livorno 16 marzo 2023 – Lavori Anas al ponte di Calignania. Aci Livorno: “Code infinite in entrata e uscita da Livorno, ci vuole più organizzazione!”

In zona Romito sono in corso i lavori da parte di Anas per il ripristino dei calcestruzzi ammalorati degli elementi strutturali del viadotto di Calignaia. Lavori che dureranno fino al 30 aprile 2023 e che purtroppo stanno creando notevoli disagi a tutti i viaggiatori.

Aci Livorno chiede che vegano apposti urgentemente dei cartelli che segnalino il disagio e che vengano indicate le strade alternative, quella del Castellaccio o l’autostrada, in questo caso sarebbe opportuno che il pedaggio autostradale non fosse richiesto per il periodo dei lavori

La strada ormai è un vero e proprio incubo per chi quotidianamente deve percorrere il romito. Code infinite e continui rallentamenti stanno mettendo a dura prova la pazienza di tutti gli automobilisti.

Per esempio per percorrere attualmente l’intera strada del Romito ci vuole almeno un’ora, un tempo infinito per chi deve spostarsi per lavoro o per altri impegni.

Anas ha comunicato che è stato necessario istituire il senso unico alternato mediante semaforo nella fascia che va dalle 7 alle 17

