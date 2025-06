Home

Lavori al distretto di Fiorentina, le precisazioni dell'AUSL

27 Giugno 2025

Livorno 27 giugno 2025 Lavori al distretto di Fiorentina, le precisazioni dell’AUSL

In merito al distretto di Fiorentina e all’intervento di demolizione e ricostruzione della struttura che porterà alla realizzazione in questa sede di una casa della comunità e di un ospedale di comunità da 20 posti letto, l’Azienda USL Toscana nord ovest precisa che l’opera è stata inserita tra quelle da eseguire con i fondi dell’ex articolo 20.

Il finanziamento, infatti, è già stato deliberato dalla Regione Toscana (delibera di Giunta 398 del 2024) all’interno delle risorse disponibili e ad essa riservate.

Affinché l’intervento possa essere cantierabile deve però essere completato l’iter ministeriale che prevede la sottoscrizione di uno specifico accordo di programma con il Ministero della Salute.

Ci sono quindi dei tempi tecnici da rispettare, tuttavia si ritiene che tale iter possa dirsi non lontano dal completamento per cui nei prossimi mesi si potrà procedere con le successive fasi di progettazione esecutiva.

Intanto, come correttamente evidenziato dagli organi d’informazione, è stata individuata una sede temporanea, l’ex hotel di Ferrovie in via Provinciale Pisana, in grado di ospitare i servizi territoriali in attesa che venga completato il percorso di realizzazione della nuova struttura.