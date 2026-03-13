Home

13 Marzo 2026

Livorno 13 marzo 2026 Lavori al Parcheggio Del Corona, estese ZSC e nuove lettere sul controviale Carducci

Estensione delle ZSC “M” ed “S” durante la chiusura per lavori del Parcheggio Del Corona

E per i residenti dal civico 1 al civico 93 di viale Carducci è previsto il rilascio di un contrassegno temporaneo gratuito, a partire da lunedì 16 marzo

Sono in corso i lavori per la realizzazione della sopraelevazione del “Parcheggio Del Corona”, nell’omonima via Pio Alberto Del Corona (nei pressi del Cisternone).

Nelle prossime settimane (sarà cura dell’Amministrazione comunale darne informazione alla cittadinanza) l’intervento richiederà l’interdizione di tutto il parcheggio, con la conseguente perdita di spazi sosta riservati ai titolari di permesso per le zone a sosta controllata “M” ed “S”.

Al fine di salvaguardare le esigenze di sosta di residenti e dimoranti, con deliberazione di Giunta comunale n. 127/2026 è stato deciso di riservare alla sosta dei titolari di contrassegno lettere “M” ed “S” il tratto di controviale nord del viale Carducci compreso tra piazza del Cisternone e viale Ippolito Nievo (dall’ex palazzo di vetro fino al Gymnasium), corrispondente ai civici dal n. 1 al n. 93.

Su questo tratto di controviale sarà temporaneamente istituita (limitatamente al periodo di chiusura del Parcheggio Del Corona) una ZSC che avrà efficacia i giorni feriali in orario 7.30–20. Al di fuori di questo orari, il parcheggio continuerà ad essere libero (strisce bianche).

Per consentire la sosta anche a residenti e dimoranti di questo stesso tratto di controviale (che diventerà temporaneamente un’estensione delle ZSC “M” ed “S”) il Comune rilascerà loro un permesso gratuito, il “Temporaneo Carducci”.

Questo permesso sarà rilasciato da lunedì 16 marzo agli abitanti dal civico 1 al civico 93 di viale Carducci che ne faranno richiesta.

Per il rilascio (che, ripetiamo, è gratuito) non occorrerà recarsi presso gli uffici, in quanto la procedura è online e il cittadino potrà stamparsi in autonomia il contrassegno cartaceo. I residenti (dal 16 marzo) potranno aprire la pagina “Permessi ZTL/ZSC: Residenti” (https://www.comune.livorno. it/it/servizi/permessi-ztl- zsc-residenti) e poi sul portale accedere (con SPID, CIE o CNS) a “Pass annuale residenti”, mentre i dimoranti dovranno andare su “Permessi ZTL/ZSC: Dimoranti” (https://www.comune.livorno. it/it/servizi/permessi-ztl- zsc-dimoranti) e poi sul portale accedere a “Dimoranti titolari di abitazione in zona regolamentata”. Occorre avere a disposizione la scansione (o la foto) della patente e della carta di circolazione fronte/retro.

Chi per motivi vari è impossibilitato a svolgere la pratica online può rivolgersi allo Sportello della Mobilità, in via Giovanni Marradi 118, piano terra. Lo sportello riceve solo su appuntamento il lunedì e il venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e il martedì e il giovedì dalle 15.30 alle 17.30. L’appuntamento può essere richiesto tramite il sito TuPassi.it (occorre registrarsi con email e password), oppure chiamando il numero telefonico 0586 820950 dal lunedì al venerdì in orario 9-13 e il martedì e giovedì in orario 15.30-17.30.

L’estensione temporanea della ZSC “M” ed “S” entrerà in vigore successivamente, con una specifica ordinanza dell’ufficio Mobilità del Comune di Livorno che stabilirà anche l’apposizione della relativa segnaletica sul controviale.

Con questa ordinanza entrerà in vigore anche una seconda misura approvata dalla Giunta comunale per limitare i disagi e trovare soluzioni alternative per la sosta durante i lavori al Parcheggio Del Corona: la possibilità per i titolari di contrassegno lettera “M” e lettera “S” di parcheggiare gratuitamente sugli stalli blu di via de Larderel nelle fasce orarie 8-9, 13-15 e 19-20.

La sosta in via de Larderel, con questa estensione provvisoria delle ZSC “M” ed “S”, diventerà quindi promiscua: a pagamento per i non residenti e gratuita per i titolari di lettera “M” ed “S” nelle fasce orarie prima indicate, limitatamente al periodo di chiusura per lavori del Parcheggio Del Corona.