Home

Cronaca

Lavori al Parcheggio Del Corona, sosta interdetta in alcune zone

Cronaca

21 Ottobre 2025

Lavori al Parcheggio Del Corona, sosta interdetta in alcune zone

Livorno 21 ottobre 2025 Lavori al Parcheggio Del Corona, sosta interdetta in alcune zone

Prosegue l’intervento sul Parcheggio Del Corona, finalizzato all’ampliamento della struttura esistente tramite la realizzazione di un ulteriore piano sopraelevato. Le attività, iniziate a settembre con la demolizione di un vecchio deposito comunale posto nelle vicinanze, entrano adesso nel vivo e prevedono, innanzitutto, il posizionamento sul piazzale di alcune baracche del cantiere e di una gru.

Per ragioni di sicurezza, al fine di evitare interferenze tra mezzi operativi e pedoni in transito, ed interferenze con la traiettoria del braccio della gru, fino al 31 marzo, data presunta di fine lavori, è interdetta la sosta (ordinanza comunale n. 8262/2025) al piano seminterrato (da dove partiranno le prime lavorazioni sulla struttura) e sul piazzale esterno, ad eccezione di alcuni posti sul lato sud, tra cui quelli per disabili (vedi planimetria allegata).

Al momento il parcheggio rimane aperto e funzionante per quel che riguarda i piani rialzati.

Prossimamente saranno comunicate alcune modifiche alla disciplina della sosta a vantaggio dei residenti.

L’intervento sul parcheggio di via Del Corona rientra nel PINQuA (Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare) previsto dal PNRR e promosso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il piano sopraelevato di prossima realizzazione sarà destinato non solo alla sosta dei veicoli, ma potrà ospitare anche attività ludiche e culturali, come eventi, proiezioni cinematografiche all’aperto e altre iniziative, grazie anche alla suggestiva vista sul Parco Sandro Pertini. All’interno della struttura saranno realizzati i servizi igienici, attualmente assenti.

Lavori al Parcheggio Del Corona, sosta interdetta in alcune zone