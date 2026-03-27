Lavori al ponte dei Navicelli: domenica stop alla viabilità tra Fi-Pi-Li e via Mogadiscio
Livorno 27 marzo 2026 Lavori al ponte dei Navicelli: domenica stop alla viabilità tra Fi-Pi-Li e via Mogadiscio
Nuove modifiche alla viabilità in programma a Livorno per consentire l’avanzamento dei lavori sul ponte mobile dei Navicelli. L’Autorità di Sistema Portuale ha comunicato che nella giornata di domenica, a partire dalle ore 10.00-10.30, verranno effettuate operazioni tecniche legate al sollevamento della campata del Ponte Mobile Levatoio Navicelli.
L’intervento comporterà la chiusura temporanea della Strada di Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno nel tratto interessato, con conseguenti ripercussioni anche sulla viabilità locale. In particolare, sarà interdetta al traffico anche via Mogadiscio per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni.
Si tratta di una fase delicata dei lavori di ripristino e miglioramento dell’infrastruttura, che richiede misure di sicurezza stringenti e una gestione coordinata dei flussi di traffico.
L’Autorità portuale ha comunque assicurato che i servizi di emergenza saranno garantiti grazie a una viabilità alternativa predisposta attraverso l’area del cantiere della Darsena Europa, così da consentire il passaggio dei mezzi di soccorso anche durante la chiusura.
Disagi temporanei, dunque, ma necessari per completare un intervento strategico sulla rete infrastrutturale della zona.