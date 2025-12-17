Home

17 Dicembre 2025

Lavori all’incrocio via Firenze-via Filzi, modifiche alla viabilità

Livorno, 17 dicembre 2025

È in programma per domani, giovedì 18 dicembre, tra le ore 9 e le ore 17, un intervento della ditta Avr di sostituzione di un portale semaforico posto in via Firenze, poco prima dell’intersezione con via Fabio Filzi per chi proviene da nord. Il mezzo operativo dotato di piattaforma sarà posizionato in via Filzi, in prossimità dell’intersezione. Ciò comporterà il divieto di immissione in via Filzi per i mezzi che provengono da via Firenze e da via Don Aldo Mei.

Nello specifico, l’ordinanza (la n. 10248/2025) prevede, in concomitanza con i lavori, il divieto di transito nella corsia di canalizzazione di via Firenze per l’immissione in via Filzi, e per un tratto di una cinquantina di metri di via Filzi dall’intersezione con via Firenze fino al civico 51 (cancello ditta di noleggi), solo nella direzione est-ovest.

Limite di velocità di 30 km/h nella corsia di via Firenze adiacente a quella dove sarà in vigore il divieto di transito.

Il divieto di immissione in via Filzi da via Firenze sarà segnalato con cartelli di preavviso.