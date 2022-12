Home

Lavori all’Istituto Alberghiero, “stallo dei lavori inaccettabile, la Provincia riprenda subito i lavori di restauro”

9 Dicembre 2022

Rosignano Marittimo (Livorno), 9 dicembre 2022

L’intervento dell’ M5S Rosignano e Rosignano nel Cuore sulle precarie condizioni del fabbricato che ospita l’Istituto Alberghiero di Rosignano.

“Situazione di stallo dei lavori inaccettabile, la Provincia riprenda subito i lavori di restauro dell’edificio”

Invitiamo l’Amministrazione provinciale a riprendere con la massima solerzia i lavori di restauro dell’edificio rendendolo adeguato alle necessità di benessere ambientale e funzionale allo svolgimento della didattica per gli studenti e tutto il personale scolastico”.

Nella seduta del Consiglio comunale del 29/11 è stato discusso un ordine del giorno relativo alle precarie e fatiscenti condizioni in cui versa da anni l’Istituto Alberghiero di Rosignano, segnalateci da diversi studenti.

Le segnalazioni riguardano il perdurare di abbondanti infiltrazioni, tanto che alcuni locali (aule e bagni di un’intera ala dell’edificio del primo piano) sono stati chiusi perché inagibili a causa di umidità ed estese efflorescenze di muffe.

Già nello scorso inverno sono state segnalate abbondanti infiltrazioni dal tetto, imputabili, a quanto evidenziato da una verifica, al ristagno di foglie ed altro materiale vegetale nelle grondaie.

Nonostante la pulizia delle grondaie effettuata in occasione della suddetta verifica, le infiltrazioni continuano. Aspetto che può far dubitare che le infiltrazioni possano avere cause strutturali ben più gravi del semplice ristagno di foglie negli scarichi delle acque meteoriche dal tetto.

L’amministrazione provinciale, proprietaria dell’edificio, aveva comunicato (nel 24/2/22) che era previsto un progetto (già finanziato per oltre un milione di Euro) per il restauro dell’immobile.

Alcuni lavori (realizzazione delle cucine e di alcune sale al piano terra) sono in effetti iniziati nei mesi passati, ma si sono interrotti nel mese di maggio 2022 perché durante lo svolgimento dei lavori c’è stata la caduta di un intradosso del solaio riguardante in particolare la parte di attività del cantiere, rendendo necessario un nuovo progetto.

Fortunatamente, il crollo non ha determinato pericoli e conseguenze alla sicurezza, ma la revisione del progetto si è resa necessaria

Da allora l’attività di cantiere, a tutt’oggi, non è ripresa, lasciando cumuli di calcinacci nel cortile interno (ovviamente rendendolo inagibile).

Ma non solo. Nell’ambito dello stesso appalto erano state inserite anche opere per l’abbattimento delle barriere architettoniche, tra cui, l’installazione di un ascensore, i cui lavori sarebbero dovuti iniziare nei mesi estivi: nulla di tutto ciò è avvenuto, mantenendo una situazione che determina notevoli difficoltà nella fruibilità degli spazi posti al primo piano dell’edificio.

“Altre problematiche segnalate (dagli studenti ad inizio 2022) saranno oggetto di verifiche da parte del Servizio edilizia scolastica in collaborazione con la scuola.”

Questo era l’impegno della Provincia. Anche per questo impegno, a tutt’oggi, non risultano interventi.

Tutto ciò ci conferma che l’Istituto in oggetto è situato in un fabbricato fatiscente, che necessita di urgenti interventi per cui invitiamo l’Amministrazione provinciale a riprendere con la massima solerzia i lavori di restauro dell’edificio rendendolo adeguato alle necessità di benessere ambientale e funzionale allo svolgimento della didattica per gli studenti e tutto il personale scolastico.

Stiamo parlando di un Istituto scolastico di eccellenza del nostro territorio che forma professionalità di alto livello: chef, addetti all’accoglienza, addetti alla sala, ecc., che hanno il diritto ad avere una scuola con ambienti adeguati da tutti i punti di vista per favorire un clima di benessere che si porteranno come bagaglio di esperienza nella loro futura occupazione lavorativa”.

Rosignano nel Cuore

Movimento 5 Stelle