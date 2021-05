Lavori ASA: a Salviano, Colline e limitrofe, possibili cali di pressione o torbidità per intervento in Via Gramsci

Home

16 Maggio 2021

Livorno 16 maggio 2021

ASA informa che nella giornata di lunedì 17.05.2021 sarà necessario intervenire per la riparazione della condotta DN 300 sita in Via Gramsci, a Livorno.

Per quanto sopra, potranno verificarsi lievi fenomeni di torbidità e cali di pressione sulla rete in zona Salviano, Colline e limitrofe con specifico riferimento alle utenze poste lato mare rispetto alla ferrovia.

Salvo imprevisti, nel pomeriggio la situazione dovrebbe normalizzarsi.

In caso di avverse condizioni meteo il lavoro slitterà al primo giorno utile successivo alla data indicata.

