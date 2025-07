Home

Lavori Asa al Cisternone, chiusura idrica, le vie interessate

8 Luglio 2025

Lavori Asa al Cisternone, chiusura idrica, le vie interessate

Livorno 8 luglio 2025

In concomitanza con i lavori di riqualificazione di piazza del Cisternone a Livorno, ASA SpA sta portando avanti alcune attività di adeguamento e miglioramento delle condotte idriche.

Le movimentazioni necessarie al proseguimento dei lavori potrebbero comportare alcuni fenomeni di torbidità durante l’erogazione dell’acqua nella giornata di domani, 9 luglio 2025, alle utenze presenti in: Piazza del Cisternone, Viale Giosuè Carducci, Via de Larderel, Via Giuseppe Maria Terreni, Via Sant’Andrea, Via Galileo Galilei e Via Ferdinando Magagnini.

I lavori, inoltre, comporteranno, nella giornata di giovedì 10 luglio, la chiusura dell’erogazione idrica – dalle ore 9 alle ore 13 – per le utenze presenti in Via Giuseppe Maria Terreni (altezza Piazza del Cisternone) e Via Niccola Costella.

Al ripristino dell’erogazione dell’acqua potranno verificarsi fenomeni di torbidità che andranno a scomparire con il passare delle ore.