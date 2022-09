Home

Lavori Asa alla rete idrica in via Roma e in via delle Cateratte

24 Settembre 2022

Livorno 24 settembre 2022 –

ASA sarà da lunedì 26 settembre a lavoro in via delle Cateratte e in via Roma per realizzare due interventi sulla rete idrica.

L’intervento in via delle Cateratte inizierà il 26 settembre e, salvo imprevisti, terminerà il 10 ottobre. I lavori riguardano lo spostamento della condotta idrica e per consentire lo svolgimento del cantiere sarà necessario istituire:

1) il senso unico alternato con movieri e il divieto di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati di via delle Cateratte nel tratto compreso tra il civico 22 e l’intersezione con via del Testaio, eccetto mezzi operativi dell’impresa esecutrice dei lavori;

2) il restringimento di carreggiata nel medesimo tratto di cui al paragrafo 1), limitatamente all’orario di inattività del cantiere stradale;

3) il divieto di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati in via del Testaio prima e dopo l’intersezione con via delle Cateratte e in via delle Cateratte a partire dall’intersezione con via del Testaio (in direzione nord), eccetto mezzi operativi dell’impresa esecutrice dei lavori;

4) il limite massimo di velocità in 30 km/h in via delle Cateratte nel tratto di cui al paragrafo 1) ed in adiacenza al medesimo;

5) il divieto di sosta con rimozione forzata al fine di collocare gli spazi di sosta per i veicoli al servizio delle persone disabili, abrogati a seguito dei provvedimenti suddetti, nel tratto immediatamente adiacente.

L’intervento in via Roma fa parte di un più ampio progetto che prevede la sostituzione delle vechie tubazioni in fibrocemento con le nuove in ghisa sferoidale.

L’importante lavoro inizierà il 26 settembre e, salvo imprevisti, terminerà il 14 dicembre. Per consentire l’intervento in condizioni di sicurezza saranno istituiti:

1) il divieto di sosta con rimozione forzata in via Roma (lato civici dispari); nei tratti di volta in volta interessati dai lavori – non superiori a metri lineari 50 – compresi tra il civico 168 e l’intersezione con via del Bosco, eccetto mezzi operativi dell’impresa esecutrice dei lavori. Tale divieto comporterà l’abrogazione degli spazi di sosta a pagamento gestiti da Tirrenica Mobilità – Società Cooperativa.

2) il restringimento di carreggiata in via Roma nei tratti di cui al paragrafo 1);

3) il limite massimo di velocità in 30 km/h in via Roma nei tratti suddetti ed in adiacenza ai medesimi;

4) l’abrogazione della corsia ciclabile ivi presente nei tratti di cui al paragrafo 1);

5) il divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Matteotti, nel tratto diagonale adiacente l’area verde lato nord-est, interessato dall’installazione dell’area di cantiere;

6) il divieto di sosta con rimozione forzata al fine di collocare gli spazi di sosta per i veicoli al servizio delle persone disabili, abrogati a seguito dei provvedimenti suddetti, nel tratto immediatamente adiacente non interessato dal cantiere stradale.

