Lavori Asa di allacciamento rete gas a Castellaccio, le modifiche alla viabilità

11 Dicembre 2021

Livorno 11 dicembre 2021

I tecnici di ASA saranno impegnati in via del Castellaccio dal 13 al 20 dicembre per lavori di allacciamento alla rete gas.

Per consentire lo svolgimento delle attività di cantiere in condizioni di sicurezza saranno istituiti:

1) il divieto di transito in via del Castellaccio prima e dopo il civico 267;

2) il divieto di transito in via del Castellaccio nel tratto compreso tra la chiusura suddetta e l’intersezione con via della Querceta e l’intersezione con via Byron, eccetto veicoli in servizio di soccorso ed emergenza, veicoli dei residenti, veicoli diretti a rimesse interne, veicoli al servizio delle persone disabili e veicoli di soggetti con urgenti e comprovate necessità di accesso;

3) il doppio senso di marcia nei tratti di via del Castellaccio di cui al punto 2);

4) il limite massimo di velocità di 20 km/h nei tratti di cui al punto 2);

5) il divieto di sosta con rimozione forzata in via del Castellaccio nel tratto compreso tra via della Querceta e via Byron;

6) il fermarsi e dare precedenza in via del Castellaccio all’altezza dell’intersezione con via della Querceta (per i veicoli che percorrono il tratto di via del Castellaccio compreso tra la chiusura e via della Querceta).

L’Ordinanza avrà efficacia dalle ore 8 del 13 dicembre alle ore 17 del 15 dicembre. Per quanto riguarda il divieto di sosta con rimozione forzata di cui al punto 5) deve considerarsi efficace dalle ore 8 del 13 dicembre alle ore 17 del 20 dicembre.

