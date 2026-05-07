Lavori ASA efficentamento trattamento reflui, le modifiche alla viabilità
Livorno 7 maggio 2026
ASA comunica che proseguono i lavori di collegamento tra l’impianto fanghi di zona Picchianti e l’impianto Paduletta di via Enriques, finalizzati a migliorare l’efficienza del sistema di trattamento e gestione dei reflui. L’importante intervento si inserisce nell’ambito del progetto finanziato dal PNRR “HUB Livorno Fanghi FORSU Biometano”.
Per consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza, dalle ore 8 del 7 maggio 2026 fino alle ore 18 del 29 maggio 2026, saranno adottati i seguenti provvedimenti:
– senso unico alternato con impianto semaforico in via Provinciale Pisana nel tratto compreso tra via Nord e via dell’Artigianato;
– l’abrogazione della fermata per le linee di Trasporto Pubblico Locale situata in via Provinciale Pisana in prossimità del civico 557;
– il divieto di sosta con rimozione forzata in via Provinciale Pisana per 10 metri prima e dopo il civico 573, per consentire lo spostamento della fermata suddetta.
ASA comunica inoltre che le attuali modifiche alla viabilità continueranno a rimanere in vigore.