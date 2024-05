Home

Cronaca

Lavori ASA in via San Simone

Cronaca

30 Maggio 2024

Lavori ASA in via San Simone

Livorno 30 maggio 2024 – Lavori ASA in via San Simone

ASA comunica che sono in corso alcuni interventi di riparazione sulla fognatura in via San Simone. I lavori termineranno, salvo imprevisti, il 14 giugno.

Per consentire l’intervento in condizioni di sicurezza saranno istituiti:

il divieto di transito in via San Simone nel tratto compreso tra via del Pastore e via Oreste Franchini;

il divieto di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati in via San Simone per metri lineari 15 prima e dopo il civico 37;

il senso unico di marcia in via del Pastore nel tratto compreso tra via San Simone e piazza Andrea Sgarallino (direzione via San Simone – piazza Sgarallino);

il divieto di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati in via Oreste Franchini nel tratto compreso tra il civico 60 e l’intersezione con via San Simone;

il restringimento di carreggiata in corrispondenza dell’intersezione via Oreste Franchini/via San Simone.