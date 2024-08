Home

Cronaca

Aree pubbliche

Lavori Asa in zona Carducci, le modifiche al traffico

Aree pubbliche

13 Agosto 2024

Lavori Asa in zona Carducci, le modifiche al traffico

Livorno 13 agosto 2024 – Lavori Asa in zona Carducci, le modifiche al traffico

ASA comunica che fino al 16 agosto sarà impegnata in via Curtatone e Montanara per la riparazione di un tratto di condotta fognaria. Per consentire l’intervento è stato necessario istituire il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata in via Curtatone e Montanara nel tratto compreso tra via Giuseppe Maria Terreni e il controviale di viale Carducci.

I controlli sulla rete fognaria di via Curtatone e Montanara riprenderanno alla fine di agosto e proseguiranno nei primi giorni di settembre.

Sarà cura di ASA informare tempestivamente la cittadinanza e gli organi di informazione sulle nuove date di intervento.