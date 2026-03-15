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Cronaca

Lavori Asa per allaccio fognatura, modifiche alla viabilità

Cronaca

15 Marzo 2026

Lavori Asa per allaccio fognatura, modifiche alla viabilità

Livorno 15 marzo 2026 Lavori Asa per allaccio fognatura, modifiche alla viabilità

Dalle ore 8 di lunedì 16 marzo alle ore 18 di martedì 17 marzo i tecnici di ASA saranno impegnati in via Soffiatori del Vetro per l’esecuzione di opere accessorie relative a un intervento di allacciamento alla rete fognaria.

Per consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza, per tutta la durata delle operazioni saranno istituiti il divieto di transito veicolare e il divieto di sosta con rimozione forzata in via Soffiatori del Vetro in prossimità del civico numero 6.