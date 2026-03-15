Lavori Asa per allaccio fognatura, modifiche alla viabilità
Livorno 15 marzo 2026 Lavori Asa per allaccio fognatura, modifiche alla viabilità
Dalle ore 8 di lunedì 16 marzo alle ore 18 di martedì 17 marzo i tecnici di ASA saranno impegnati in via Soffiatori del Vetro per l’esecuzione di opere accessorie relative a un intervento di allacciamento alla rete fognaria.
Per consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza, per tutta la durata delle operazioni saranno istituiti il divieto di transito veicolare e il divieto di sosta con rimozione forzata in via Soffiatori del Vetro in prossimità del civico numero 6.