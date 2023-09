Home

Cronaca

Aree pubbliche

Lavori di asfaltatura in via Coltellini, le modifiche alla viabilità

Aree pubbliche

10 Settembre 2023

Lavori di asfaltatura in via Coltellini, le modifiche alla viabilità

Livorno 10 settembre 2023 – Lavori di asfaltatura in via Coltellini, le modifiche alla viabilità

Partirà lunedì 11 settembre un intervento curato dall’ufficio Lavori Stradali del Comune di Livorno per la riqualificazione della carreggiata di via Coltellini, nel tratto che conduce al nuovo polo scolastico dell’infanzia “Serenella Frangilli” inaugurato oggi.

È prevista la fresatura dei tratti maggiormente ammalorati e la successiva asfaltatura di tutta la carreggiata.

L’intervento di asfaltatura si concluderà, salvo imprevisti, nella stessa giornata di lunedì 11 settembre. Nei giorni successivi sarà ripristinata la segnaletica e sarà sgomberato il cantiere. Durante i lavori sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata nel tratto compreso tra il civico 33 di via Coltellini e l’intersezione con via Giovanni Amendola, e il divieto di transito residenti esclusi. Sarà garantito il transito dei pedoni in sicurezza.

Conseguenti modifiche alla viabilità anche in via Giovanni Amendola dove sarà in vigore la direzione obbligatoria “diritto” all’intersezione con via Coltellini, mentre in via don Albertario sarà temporaneamente istituito il doppio senso di circolazione regolato a vista nel tratto compreso tra le intersezioni con via Coltellini e via Bussotti. Sempre in via don Albertario, per consentire la creazione di un’area di manovra, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per metri 15 a partire dall’intersezione con via Coltellini (lato ovest) e dall’intersezione con via Bussotti (direzione sud).

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin