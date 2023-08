Home

Lavori di asfaltatura in via Ersilio Michel, le modifiche alla viabilità

19 Agosto 2023

Livorno, 19 agosto 2023 – Lavori di asfaltatura in via Ersilio Michel, le modifiche alla viabilità

Partirà lunedì 21 agosto un intervento di riasfaltatura della carreggiata di via Ersilio Michel la cui conclusione è prevista per venerdì 25 agosto.

Per consentire l’esecuzione dei lavori saranno in vigore alcune modifiche alla viabilità, in particolare il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati in via Michel e il limite di velocità di 30 km/h. Inoltre, da mercoledì 23 agosto la strada sarà interessata anche dal divieto di transito, eccetto residenti e mezzi di soccorso.

Sarà garantito il transito dei pedoni in condizioni di sicurezza

