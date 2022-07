Home

27 Luglio 2022

Lavori di manutenzione stradale straordinaria in via Galilei e in via Cogorano

Livorno, 27 luglio 2022

Saranno eseguiti nei prossimi giorni due interventi di manutenzione stradale straordinaria curati dall’ufficio Progettazione a attuazione lavori stradali del Comune di Livorno, ed entrambi eseguiti dalla ditta Giuliani Piero.

Il primo intervento, che partirà domani, giovedì 28 luglio, riguarda il risanamento del manto stradale del tratto di via Galilei in corrispondenza con piazza del Cisternone (da viale Carducci a via Terreni).

È prevista la fresatura profonda della carreggiata e la successiva posa di conglomerato bituminoso tipo binder, e a seguire la realizzazione del tappeto di usura in asfalto splitmastix, che garantisce resistenza alle deformazioni, attenuazione del fenomeno dell’aquaplaning e buona fonoassorbenza. I chiusini in cemento saranno sostituiti con nuovi manufatti in ghisa sferoidale.

L’intervento prevede inoltre il miglioramento della ricezione dell’attuale impianto fognario, mediante ritrovamento e pulizia delle caditoie esistenti, scovolatura degli allacci e ricostruzione delle caditoie divelte.

Per limitare l’impatto sulla viabilità i lavori saranno eseguiti in notturna , dalle ore 21 alle ore 6. In questi orari, fino alla conclusione dell’intervento prevista per la notte tra sabato 30 e domenica 31 luglio, sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata lungo entrambi i lati del tratto di via Galilei interessato. Sarà mantenuta la circolazione in entrambi i sensi di ma rcia, con restringimento di carreggiata e limite di velocità di 30 km/h.

Il secondo intervento partirà invece venerdì 29 luglio, e riguarda l’asfaltatura di via Cogorano, nel tratto compreso fra la rotatoria di piazza del Municipio e piazza Grande, per una superficie di quasi 1.150 mq.

Anche questi lavori saranno realizzati in notturna e prevedono la fresatura profonda del manto stradale, la posa del binder e successivamente del tappetino di usura in asfalto splitmastix.

Le modifiche alla viabilità saranno in vigore (sempre in orario 21-6) fino alla conclusione dei lavori prevista per la notte tra mercoledì 3 e giovedì 4 agosto.

È previsto:

per via Cogorano il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati del tratto interessato dai lavori, e l’abrogazione dei posti riservati al carico/scarico delle merci;

per via Fiume la temporanea abrogazione del senso unico di marcia nel tratto compreso tra l’intersezione con via Cogorano e il civico 20, con istituzione del doppio senso di circolazione con accesso consentito solo ai residenti e divieto di sosta con rimozione forzata lato civici pari;

per via della Banca la temporanea abrogazione del senso unico nel tratto compreso tra via Antonio da Sangallo e via San Giovanni, compresa la corsia preferenziale, con istituzione del doppio senso di marcia.

Sarà garantito il passaggio dei pedoni in condizioni di sicurezza.

