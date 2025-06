Home

Cronaca

Aree pubbliche

Lavori di riqualificazione dei marciapiedi di Corso Amedeo, domani il via

Aree pubbliche

15 Giugno 2025

Lavori di riqualificazione dei marciapiedi di Corso Amedeo, domani il via

Livorno 15 giugno 2025 Lavori di riqualificazione dei marciapiedi di Corso Amedeo, domani il via

Partiranno lunedì 16 giugno i lavori di manutenzione straordinaria dei marciapiedi di Corso Amedeo, nel tratto fra piazza Attias e via Magenta. L’intervento consiste nel rifacimento del piano di calpestio del marciapiede, ormai vetusto e con numerosi deterioramenti.

Le lavorazioni procederanno per tratti, per limitare allo stretto necessario gli inevitabili disagi che interesseranno la circolazione stradale e le numerose attività commerciali presenti. Sarà infatti necessario istituire un senso unico di marcia alternato, disciplinato da impianto semaforico. Saranno istituiti percorsi pedonali provvisori e sarà sempre garantito l’accesso agli edifici e alle autorimesse, fatti salvi brevissimi momenti in concomitanza con le lavorazioni più invasive.

L’intervento si inserisce all’interno di un più complessivo processo di sistemazione del nodo attorno a piazza Attias, comprendente anche via Ricasoli e via Marradi, il tutto in stretta collaborazione e sinergia con i gestori dei sottoservizi.

Nel 2024, infatti, è stata effettuata la riqualificazione del piano stradale di via Ricasoli e sono stati completamente ricostruiti i marciapiedi di via Marradi.

“Con questi interventi in corso Amedeo e in via Marradi – sottolinea l’assessora alla mobilità Giovanna Cepparello – non solo continuiamo a riqualificare il centro, ma assicuriamo anche più sicurezza e migliore accessibilità”.

Nelle scorse settimane ASA ha provveduto alla sostituzione di parte della conduttura idrica in fibro-cemento all’intersezione fra via Roma e via Marradi. In questi giorni, sempre ASA e sempre in via Marradi, sta provvedendo alla predisposizione dei nuovi allacci sulla fognatura nera. Grazie a questi lavori, si può dunque procedere alla manutenzione dei marciapiedi di Corso Amedeo.

Successivamente, ancora ASA, opererà alcuni interventi per migliorare l’accesso e le future manutenzioni sulla fognatura nera che corre sotto alla carreggiata di Corso Amedeo.

Infine, completata la sostituzione dei tratti di conduttura più vetusti, il Comune provvederà alla completa rialsfaltatura delle carreggiate di corso Amedeo (nel tratto tra piazza Attias e via Magenta) e via Marradi (nel tratto tra piazza Attias e via Calzabigi).

La modifiche alla viabilità

Per consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza, è stata emanata una ordinanza di traffico (la n. 4536/2025) che prevede, tra le altre misure:

dalle ore 9 del 16 giugno fino alle ore 17 dell’11 luglio, a condizione che sia stata ripristinata la viabilità originaria in via Giovanni Marradi a seguito dei lavori in corso, l’istituzione del senso unico alternato con impianto semaforico in corso Amedeo nei tratti di volta in volta interessati dai lavori compresi tra via Magenta e piazza Attias, con limite di velocità di 30 km/h.

È prevista anche la disattivazione dell’impianto semaforico permanente all’intersezione corso Amedeo/via Magenta nel periodo in cui i lavori interesseranno il tratto adiacente via Magenta.

Sarà inoltre in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata in via Gaetano Poggiali per metri 10 lato civici pari in prossimità dell’intersezione con corso Amedeo, con relativo restringimento di carreggiata (collocazione di area per deposito materiali).

Le fermate bus situate in corso Amedeo saranno temporaneamente abrogate, quando e dove si renderà necessario in relazione alla progressione dei lavori.

I pedoni saranno fatti transitare nei tratti di marciapiede non interessati dai lavori.

Lavori di riqualificazione dei marcia piedi di Corso Amedeo, domani il via