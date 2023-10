Home

Cronaca

Aree pubbliche

Lavori e traffico, l’accusa, Ghiozzi (Lega): “incompetenze comunali sulle programmazioni”

Aree pubbliche

27 Ottobre 2023

Lavori e traffico, l’accusa, Ghiozzi (Lega): “incompetenze comunali sulle programmazioni”

Livorno 27 ottobre 2023 – Lavori e traffico, l’accusa, Ghiozzi (Lega): “incompetenze comunali sulle programmazioni”

“Scoppia il caos traffico a seguito della chiusura dell’uscita sud della variante ed i corrispondenti lavori sulle strade limitrofe, evidenziato di fatto tutta l’incompetenza di questa amministrazione comunale, Sindaco ed Assessore alla mobilità in primis, nella programmazione dei lavori sulle strade cittadine.

In questi giorni infatti decine di messaggi e mail ci sono state recapitate da parte di cittadini letteralmente imbelviti per questa situazione al limite del paranormale.

Automobilisti imbottigliati per ore ed ore nel traffico, i quali, provenendo da nord, sono stati costretti ad uscire a Porta a Terra per i lavori di Anas programmati ormai da tempo; in questo contesto, che sicuramente era di pieno dominio da mesi da parte del Comune di Livorno, si sono inseriti i lavori di asfaltatura in Via della Padula che hanno previsto un senso unico alternato regolato da un semaforo che di fatto ha creato code chilometriche per tutto l’arco della giornata ed in particolare nelle ore di punta.

Ma come si fa a pensare di imbastire questi lavori in concomitanza con le opere di Anas e la realizzazione della rotatoria dell’uscita a Montenero?

Bisogna completamente essere fuori dal mondo, evidenziando senza ogni dubbio una totale incompetenza di programmazione da parte di chi amministra la città; a farne le spese come al solito sono solo i cittadini livornesi, che già stanchi di una giornata di lavoro, si sono trovati ad affrontare un caos e un ulteriore stress dovuto da questo assurdo imbottigliamento che poteva benissimo essere evitato con accortezza e buon senso.

Chiederemo per tanto conto in Consiglio Comunale di quanto accaduto all’Assessore alla Mobilità Cepparello, principale responsabile politico di questo ingiustificato caos legato al traffico, la quale ancora una volta comunque ha dimostrato la sua totale incompetenza a ricoprire questo ruolo delicato e cruciale per ogni tipo di città, ma in particolare per quella di Livorno”. Lo dichiara Carlo Ghiozzi, CapoGruppo Lega

Comune di Livorno

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin