22 Febbraio 2022

Lavori edili in via del Pastore, le modifiche alla mobilità

Modifiche alla viabilità per un giorno in via del Pastore per lavori edili

Livorno, 22 febbraio 2022

Il Comune di Livorno ha emanato un’ordinanza per modifiche della viabilità in via del Pastore ad Ardenza per la presenza di un cantiere edile che usa una piattaforma mobile di sollevamento.

L’ordinanza sarà efficace venerdì 25 febbraio dalle ore 7,00 alle ore 19,00.

Sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per quindici metri in corrispondenza del civico 38 eccetto i mezzi operativi della ditta incaricata dei lavori, sarà inoltre istituito il divieto di transito pedonale nell’area delle operazioni e i pedoni dovranno passare sul marciapiede opposto.

Sarà attivato il il senso unico alternato nel tratto compreso tra l’intersezione con via Mondolfi e l’area coinvolta dai lavori, con conseguente abrogazione del fermo e precedenza in via del Pastore all’intersezione con via

Mondolfi, con limite di velocità a 30 chilometri orari.

