Home

Provincia

Isole

Elba

Lavori edili senza autorizzazione, deferimento e multa per un 60enne

Elba

30 Ottobre 2024

Lavori edili senza autorizzazione, deferimento e multa per un 60enne

Isola d’Elba (Livorno) 30 ottobre 2024 Lavori edili senza autorizzazione, deferimento e multa per un 60enne

I Carabinieri Forestali del Nucleo “Parco” di Marciana Marina, nell’ambito delle costanti attività di controllo finalizzate alla tutela dell’ambiente e dei vincoli paesaggistici ed ambientali, hanno svolto delle verifiche nel comune di Marciana Marina, in area ricadente all’interno del Parco Nazionale Arcipelago Toscano, sottoposta a vincolo paesaggistico e idrogeologico, rilevando delle infrazioni ambito edilizio.

In tale area, infatti, è stata rilevata la messa in opera di lavori edili all’interno di alcuni terreni di proprietà di un uomo sulla sessantina che però erano privi della necessaria autorizzazione edilizia/urbanistica emessa dalle competenti autorità; sempre all’interno di detta area è stata altresì rinvenuta anche una roulotte installata in maniera permanente e anch’essa senza alcun permesso previsto dalla normativa e in stato di abbandono tale da potersi considerare un rifiuto.

L’uomo è stato pertanto denunciato in stato di libertà perché gravemente indiziato dei reati contravvenzionale applicabile in caso di realizzazione di strutture abusive e di abbandono di rifiuti.

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, sono da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – sino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.