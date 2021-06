Home

Lavori elettrici, domani modifiche alla viabilità in via degli Acquedotti

16 Giugno 2021

Lavori elettrici, domani modifiche alla viabilità in via degli Acquedotti

Modifiche alla viabilità in via degli Acquedotti

Il divieto di transito entrerà in vigore dalla ore 7 di domani, giovedì 17 giugno

Livorno, 16 giugno 2021

Per permettere a Terna Spa di eseguire i lavori di manutenzione della rete elettrica, dalle ore 7 di domani, giovedì 17 giugno, e fino alle ore 18 di venerdì 18 giugno, sarà in vigore il divieto di transito in via degli Acquedotti nel tratto compreso tra il cavalcaferrovia e l’intersezione con via Palamidessi.

La viabilità sarà regolata tramite movieri.

Cartelli di preavviso, con indicazione dei percorsi alternativi, saranno posti nelle strade adiacenti (via Masi, via Palamidessi, via Giacomelli, via dei Condotti Vecchi e via Misul).

Questo intervento era già stato programmato nei giorni scorsi e poi rinviato da Terna Spa per motivi tecnici.

