Lavori Enel, interruzione di corrente in Borgo

18 Gennaio 2022

Lavori nella notte tra martedì 18 gennaio e mercoledì 19 gennaio

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, informa che:

nella notte tra martedì 18 gennaio e mercoledì 19 gennaio eseguirà un importante intervento di potenziamento del sistema elettrico, nel territorio comunale di Livorno, con particolare riferimento:

alla cabina denominata “degli Asili”, che fornisce elettricità alla via omonima e alle limitrofe via San Carlo e borgo dei Cappuccini.

I tecnici dell’azienda elettrica svolgeranno attività di manutenzione e restyling per la sostituzione degli scomparti di impianto, che risultano in parte danneggiati a causa di un disservizio verificatosi nella giornata di domenica 16 gennaio e che saranno rinnovati con l’installazione di apparecchiature automatizzate di ultima generazione in modo da garantire qualità e continuità del servizio elettrico in situazioni ordinarie, nonché tempi di rialimentazione più rapidi in caso di disservizio.

Le squadre operative di E-Distribuzione verificheranno anche l’assetto di rete e la sicurezza degli impianti per assicurare una distribuzione equilibrata dell’energia elettrica.

Le operazioni richiedono un ‘interruzione temporanea del servizio. Considerato che le condizioni tecniche dell’impianto lo consentono anche in termini di sicurezza, sarà eseguita in via eccezionale in orario notturno, con inizio intorno alle ore 22:00 di domani (martedì 18 gennaio) e conclusione prima dell’alba (max ore 4:30 del mattino) di mercoledì 19 gennaio.

In tal modo i disagi per le attività commerciali, per le scuole e per i residenti saranno molto limitati se non inesistenti.

Grazie a bypass da linee di riserva, l’area del “fuori servizio” sarà circoscritta a pochi civici di via degli Asili, via San Carlo e borgo dei Cappuccini.

I clienti sono informati, con preavviso urgente a 24 ore, attraverso affissioni nella zona interessata.

L’Azienda raccomanda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità:

la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati.

La società elettrica informa, inoltre che:

ha già provveduto per questo periodo particolare di emergenza Covid a circoscrivere i lavori, che richiedano un’interruzione temporanea del servizio elettrico, alle sole situazioni urgenti e non rinviabili.

A questo proposito E-Distribuzione precisa che, per i lavori di stretta necessità; vengono sempre effettuati tutti i bypass possibili per assicurare l’alimentazione elettrica alla maggior parte delle utenze durante le operazioni.

Per ragioni di sicurezza determinati interventi devono essere eseguiti in orario giornaliero e in assenza di tensione; questo tipo di attività è comunque ridotto alle sole circostanze illustrate sopra.

